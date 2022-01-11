Мировой рекорд по заражению коронавирусом за сутки зафиксировали в США

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1,13 млн случаев заражения новым коронавирусом выявлено в США за 10 января. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии среди всех стран - такие данные агентства Reuters приводит ТАСС.

По информации агентства, не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки. Поэтому с большой вероятностью окончательная цифра будет еще выше.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда американские медики за сутки выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания в условиях распространения омикрон-штамма. До этого рекордный показатель был зафиксирован в последний день декабря 2021 года: около 590 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, согласно статистике агентства, число госпитализированных с ковидом достигло 132 646, побив рекорд января прошлого года с 132 051 пациентом. Данные могут не отражать реальную ситуацию, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 19.31 10 января, больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США - 59 138 083. Далее следуют Индия (35 707 727), Бразилия (22 499 525), Великобритания (14 475 196) и Франция (11 823 789). Летальных исходов больше всего в США - 830 334, вторую строку занимает Бразилия (619 937), третью - Индия (483 936). Далее следуют Россия (316 904) и Мексика (300 303).-0-