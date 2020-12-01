Мировой ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,2% - ОЭСР

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует падение мирового ВВП по итогам 2020 года на 4,2%. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации.

Эксперты ОЭСР прогнозируют, что в следующем году экономика вернется к росту. Так, мировой ВВП в 2021 году вырастет на 4,2%, в 2022 году - на 3,7%.

Основными факторами, влияющими на интенсивность восстановления экономики, станет скорость развертывания программ по вакцинации населения, согласованная политика стран в области здравоохранения и финансовая поддержка со стороны правительств.

Вместе с тем, отмечается в докладе, задержки с развертыванием вакцинации, трудности с контролем новых вирусных эпидемий, а также неспособность извлечь уроки из первой волны COVID-19 могут ослабить перспективы.

Наиболее интенсивным будет восстановление в азиатских странах, которые взяли вирус под контроль. Согласно прогнозу ОЭСР, ВВП Китая вырастет в 2021 году на 8% и в 2022 году - на 4,9%. В Индии - на 7,9% и 4,8% соответственно.

Более скромные темпы роста будут в Еврозоне, где ВВП в 2021 году прибавит 3,6%, в 2022 году - 3,3%. По итогам нынешнего года ВВП сократится на 7,5%.

В США по итогам текущего года ВВП упадет на 3,7%. В 2021 и 2022 годах вырастет на 3,2% и 3,5%.

Российская экономика потеряет в 2020 году 4,3%. В следующие два года ВВП будет расти на 2,8% и 2,2%.

Однако, несмотря на положительную динамику, даже к концу 2021 года уровень экономики многих стран будет ниже уровня 2019 года.-0-