Мировому здравоохранению требуется дополнительно 5,9 млн медсестер - ВОЗ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 высветила острую необходимость укрепления кадров здравоохранения в мире, в частности привлечения в него дополнительно 5,9 млн медсестер. Об этом говорится в приуроченном ко Всемирному дню здоровья докладе ВОЗ, который опубликован в Женеве, сообщает ТАСС.

"В мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн", - подчеркивают в ВОЗ. Наиболее остро эта нехватка ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки. Порядка 89% дефицита медсестер (5,3 млн) приходится на долю государств с доходами ниже среднего уровня.

Отмечается, что в Европейском регионе и в государствах Северной и Южной Америки средний возраст сестринских кадров значительно превышает их средний возраст в других странах. Государствам указанных регионов рекомендовано обеспечить приток молодых специалистов и укрепить пакет мер по удержанию персонала. Эксперты указывают также на большой гендерный дисбаланс в профессии, где порядка 90% - это женщины. При этом женщины крайне редко занимают руководящие должности в системе здравоохранения, подчеркивается в докладе. У Всемирной организации здравоохранения имеются сведения о дискриминации на рабочем месте по гендерному признаку, в частности неравенстве в оплате труда.

По оценкам экспертов, для предотвращения глобального дефицита сестринских кадров, странам, сталкивающимся с этой проблемой, необходимо обеспечить повышение числа выпускников профильных учебных заведений в среднем на 8% в год, параллельно с этим создавая рабочие места. Связанные с решением этой задачи расходы составят порядка $10 в год на душу населения.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сегодня многие работники сестринских служб оказались на линии фронта в войне с COVID-19. Глава ВОЗ отметил, что опубликованный организацией доклад напоминает об уникальной роли этой категории медицинских работников, а также призвал обеспечить им необходимую поддержку.

Доклад "Состояние сестринского дела в мире" опубликован впервые. Его выход в свет приурочен к отмечаемому ежегодно 7 апреля Всемирному дню здоровья. ВОЗ объявила 2020 год Международным годом работников сестринских и акушерских служб, поэтому лозунг нынешнего Всемирного дня - "Поддержим медицинских сестер и акушерок".-0-