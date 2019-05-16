Мировые интернет-гиганты подписали соглашение по борьбе с экстремизмом в сети

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые интернет-гиганты, в том числе Facebook, Twitter, Google, YouTube, Amazon, Microsoft, подписали в Париже соглашение о сотрудничестве, в котором обязались принять меры по борьбе с экстремизмом в сети. Об этом сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle .

На встрече в Елисейском дворце крупнейшие интернет-концерны поддержали так называемый "крайстчерчский призыв", цель которого - избежать повторения трагедии, подобной теракту в новозеландском Крайстчерче.

В "крайстчерчском призыве" выражается намерение "принять прозрачные и целенаправленные меры, чтобы предотвратить загрузку террористического и призывающего к насилию экстремистского контента". План действий по борьбе с экстремизмом в сети поддержали 17 государств, в том числе Германия, Франция, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Индия и Япония, а также Еврокомиссия.

В опубликованном по итогам встречи в Елисейском дворце коммюнике говорится, в частности, о необходимости разработать инструменты, чтобы предотвратить загрузку террористического контента, повысить эффективность его обнаружения и удаления, а также углубить сотрудничество с правоохранительными органами для решения этой проблемы.

"Мы приняли конкретные меры, чтобы предотвратить повторение драмы, подобной случившемуся в Крайстчерче", - заявила во время встречи премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. На мероприятии, инициированном президентом Франции Эммануэлем Макроном, помимо главы новозеландского правительства присутствовали председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, премьер-министры Великобритании и Канады Тереза Мэй и Джастин Трюдо, ряд других мировых лидеров.

Ранее компания Facebook ужесточила правила ведения прямых трансляций в сети. Отныне пользователи, распространяющие экстремистский контент, будут отключаться от функции Livestream.

15 марта было совершено нападение на две мечети, расположенные в новозеландском городе Крайстчерче. Вооруженные люди ворвались в мечети, где после дневной молитвы находились около 500 человек, заблокировали входные двери и открыли огонь. В результате атаки погиб 51 человек. Один из нападавших транслировал теракт в прямом эфире в Facebook Live. Несмотря на все усилия по удалению видео массового убийства, его просмотрели миллионы человек. В течение первых 24 часов оно выкладывалось в YouTube каждую секунду.-0-