МОК исключил отмену Олимпийских игр в Токио из-за коронавируса

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что отмена предстоящей Олимпиады в Токио исключена. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Согласно последним опросам, более 70% японцев выступают за отмену или новую отсрочку летней Олимпиады. Из-за нестабильной ситуации в мире ранее было решено не допускать на Олимпиаду болельщиков из-за рубежа. К концу апреля будет принято решение, какое число японских зрителей допустят на спортивные объекты.

За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в Токио Джон Коутс в видеообращении исключил возможность отмены соревнований. Представитель МОК заверил, что отложенные на год летние Олимпийские игры откроются 23 июля.

Джон Коутс уверен, что предстоящая Олимпиада благодаря масштабным антикоронавирусным мерам будет максимально безопасной, насколько это возможно. "Спортсмены, Олимпийское движение, организаторы и народ Японии смогут показать, что состоявшаяся Олимпиада - это победа человечества над пандемией", - подчеркнул вице-президент МОК.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021-го. Всего на Олимпиаде будет разыграно свыше 330 комплектов медалей в 33 видах спорта.-0-