МОК утвердил новый девиз Олимпийских игр

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил новый олимпийский девиз - "Быстрее, выше, сильнее - вместе". Об этом сообщает Inside the Games.

Решение было принято сегодня на 138-й сессии МОК.

Предыдущий девиз "Быстрее, выше, сильнее" был утвержден первым Олимпийским конгрессом в 1894 году. Фраза из трех слов - citius, fortius, altius - была сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились барону Пьеру де Кубертену, посчитавшему, что именно они отражают цель атлетов всего мира. Таким образом появился первый олимпийский девиз.-0-