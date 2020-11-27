Молдова возвращает чрезвычайное положение и ограничения из-за роста числа заражений COVID-19

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова с 30 ноября вновь вводит режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения и ряд ограничений. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на фоне ухудшающейся эпидситуации, сообщает ТАСС.

Как сообщается, чрезвычайное положение вводится на всей территории страны в период с 30 ноября по 15 января 2021 года. В это время будет запрещено проводить научные конференции, спортивные соревнования, олимпиады в оффлайн-формате. Кроме того, запрещено присутствие зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах. Госучреждения и частные компания частично переведут персонал на удаленный режим.

26 ноября в Молдове зарегистрирован рекордный с начала пандемии суточный прирост числа инфицированных коронавирусом - 1697. Общее количество выявленных случаев заражения достигло 102 894 (2,6% населения), из них около 90 тыс. вылечились, умерли 2229 человек. На данный момент лечение проходят 10 180 пациентов, 253 из них находятся в тяжелом состоянии.-0-