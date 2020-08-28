Молния убила 9 подростков в Уганде

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Уганды от удара молнии погибли девять детей, сообщает Синьхуа.

Инцидент произошел вечером 27 августа в городе Аруа. Представитель региональной полиции сообщила, что дети в возрасте от 13 до 15 лет под дождем играли на стадионе в футбол, когда в них ударила молния. В результате выжил лишь один.

Национальное метеорологическое управление Уганды на днях выпустило предупреждение об увеличении в нескольких регионах страны количества осадков, а также возможных наводнениях и грозах.-0-