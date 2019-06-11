Молния в США убила мчавшегося мотоциклиста

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида удар молнии убил мужчину, ехавшего на мотоцикле по шоссе, сообщает издание
Погибшему было 45 лет, он прибыл во Флориду из Северной Каролины. Как рассказал очевидец трагедии, молния ударила мотоциклиста прямо в шлем, что спровоцировало ДТП, из-за которого мужчина скончался.
Удар молнии оставил на шлеме темные отметки. А его сила был настолько велика, что проломила шлем в нескольких местах. Об этом свидетельствует фотография, которую опубликовала местная дорожная полиция.
This is what's left of a 45 year old man's helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1— FHP Orlando (@FHPOrlando) 9 июня 2019 г.
По данным Национальной метеорологической службы, в США молнии убивают примерно 49 человек за год. Характерно, что больше всего людей гибнет именно во Флориде. Как информирует
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