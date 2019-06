Молния в США убила мчавшегося мотоциклиста

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Флорида удар молнии убил мужчину, ехавшего на мотоцикле по шоссе, сообщает издание The Daytona Beach News-Journal .

Погибшему было 45 лет, он прибыл во Флориду из Северной Каролины. Как рассказал очевидец трагедии, молния ударила мотоциклиста прямо в шлем, что спровоцировало ДТП, из-за которого мужчина скончался.

Удар молнии оставил на шлеме темные отметки. А его сила был настолько велика, что проломила шлем в нескольких местах. Об этом свидетельствует фотография, которую опубликовала местная дорожная полиция.

This is what's left of a 45 year old man's helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1