МОМ призвала ЕС покончить с репрессиями и насилием в отношении мигрантов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация по миграции (МОМ) призвала лидеров государств Европейского союза покончить с репрессиями и насилием в отношении мигрантов и беженцев, которые скапливаются на их сухопутных и морских границах, а также отказаться от практики их коллективного выдворения, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В МОМ поступают документированные сообщения о грубейших нарушениях прав беженцев и мигрантов в странах ЕС, о нарушениях международного права и конвенций, включая Европейскую конвенцию по правам человека. Многие из этих сообщений свидетельствуют о жестокости европейцев в отношении людей, которые были вынуждены покинуть свою родину, зачастую спасаясь от насилия и хаоса. Нередко к мигрантам, в том числе детям, пограничники применяют чрезмерную силу при их высылке.

"Суверенитет государств, включая их право обеспечивать безопасность своих границ, должен осуществляться в соответствии с их обязательствами по международному праву при уважении прав человека и основных свобод в отношении всех без исключения людей", - заявил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Эухенио Амбрози. Он добавил, что применение чрезмерной силы не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах.

Эухенио Амбрози напомнил лидерам ЕС о том, что международное право запрещает коллективные выдворения мигрантов и обязывает впускать их в страну, а затем разбираться со статусом, в том числе выяснять, не нуждается ли тот или иной человек в международной защите.

В МОМ приветствовали расследования, недавно проведенные в ряде государств ЕС в связи с утверждениями о насилии на границах, выразив надежду, что вскоре будут приняты дополнительные меры, направленные на пресечение злоупотреблений со стороны пограничников.

Также в МОМ настоятельно рекомендовали ЕС совершенствовать механизмы выявления и защиты наиболее уязвимых мигрантов независимо от их правового статуса, укреплять систему предоставления убежища, проявляя гуманизм и опираясь на международное право.

Приветствуя недавнее предложение Европейской комиссии создать независимый механизм пограничного контроля, в МОМ заявили о готовности оказать поддержку в вопросах управления миграционными потоками, особенно на границах.-0-