Морская блокада Украины. Международные страховщики внесли акватории Черного и Азовского морей в список опасных

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшие страховые ассоциации внесли акватории Черного и Азовского морей в список районов с повышенным риском военных действий, сообщает издание "Страна".

"Сегодня стало известно, что Lloyd's Market Association (Ассоциация рынка Ллойда) а также International Underwriting Association (Лондонская международная ассоциация страхования), в которые входят крупные британские страховые компании, в том числе в сфере морского страхования, издали циркуляр объединенного комитета о включении территорий в регионе Черного и Азовского морей в список районов с повышенным риском военных действий. Это означает, что судовладельцы, чьи суда застрахованы в компаниях - членах ассоциаций, и которые планируют заход в этот регион, должны уведомить своих страховщиков и согласовать специальные оговорки в условия страхования. Нарушение судовладельцем требования об уведомлении является основанием для отказа в выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая в опасном регионе", - рассказал украинский адвокат Сергей Неделько.

Эксперты ожидают, что в результате подобных мер подорожают страховки и, следовательно, стоимость груза и транспортировки для судов, которые будут заходить в акватории.

"Под угрозой - морское судоходство в этом регионе и доставка коммерческих грузов", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" в Украине Ростислав Кравец. Он считает, что новый статус может полностью остановить коммерческое судоходство в акватории Черного и Азовского морей. Особенно это касается кораблей, которые находятся в лизинге.

По морю идут огромные объемы украинского импорта и экспорта. В прошлом году, по данным Администрации морских портов Украины, через отечественные порты прошло 153 млн т грузов, это 60% украинского экспорта и 50% - импорта.

"Не исключено, что некоторые суда, которые выполняют разовые перевозки, откажутся заходить в наши воды. Точно так же собственники грузов могут переориентировать их на другие рынки или каналы доставки. Скажем, вместо Одессы доставить партию машин в Хорватию, а затем подвезти в Украину на автовозах. Это будет дольше и дороже, зато безопаснее", - пояснил источник на страховом рынке Украины.

По морю в Украину доставляется множество грузов, начиная от товаров массового спроса и заканчивая автомобилями, углем и нефтепродуктами. И по ним есть угроза срыва сроков доставки и подорожания.

Такого развития событий еще несколько дней назад опасались эксперты на украинском рынке нефтепродуктов. "Будет ли в Украине дефицит нефтепродуктов во многом зависит от того, перекроют ли море. Если перекроют, то новые поставки через западную границу быстро не организовать. Остается надеяться на внутренние запасы, их должно хватить примерно на месяц", - говорит владелец сети "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Внесение акваторий в черный список может повысить стоимость фрахта, что сделает украинские порты менее конкурентоспособными по сравнению с другими портами региона и приведет к удорожанию логистики в регионе.

Повышение фрахтовых ставок влияет на стоимость украинской продукции для покупателей, в первую очередь зерновых, руды и металла, экспорт которых составляют львиную долю валютных поступлений в страну.

"Специалисты отрасли уже прогнозируют повышение ставок фрахта на $3-7 за тонну в связи с блокадой украинских портов до конца февраля. Включение нашего региона в список War Risk Area и возможная военная эскалация в регионе неизбежно повлечет дальнейшее повышение фрахтовых ставок", - рассказал адвокат Сергей Неделько.

Занесение акваторий в черный список может оказаться временным - на период учений ВМФ России, которые пройдут в акватории Черного и Азовского морей с 13 до 19 февраля. Эксперты также допускают, что в черном списке эта территория может задержаться и после 19 февраля - до разрешения ситуации с "вторжением".

В Украине сегодня наблюдается самая тревожная ситуация за последние 5-6 лет - с того момента, как были подписаны вторые минские соглашения. На минувшей неделе Запад начал поднимать ставки в истории с "вторжением России", в которое не верит ни Киев, ни Москва. США объявили, что Россия нападет уже 16 февраля, и начали эвакуировать своих граждан. За ними последовали десятки других стран. Также из украинской столицы начали уезжать посольства, а из других городов - консульства.

Это вызвало взрыв международной паники вокруг Украины. 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании на фоне эскалации ситуации вокруг Украины предупредили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве страны. Отсутствие гарантий по страхованию означает, что авиаперевозки в Украине могут полностью остановиться. Это фактически блокада - самолеты не смогут ни влетать в Украину, ни вылетать из нее. Некоторые авиакомпании, не дожидаясь решения страховых компаний, уже отменили авиасообщение с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом видеообращении к украинцам заявил, что некие враги через средства массовой информации сеют среди украинцев панику и отпугивают инвесторов из страны. Он не конкретизировал, что это за враги, но из контекста понятно, что речь о западных медиа.

Об искусственном нагнетании ситуации, которая пагубна, прежде всего, для самой Украины, говорят и видные украинские политики. Так, сопредседатель украинской оппозиционной партии ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, решения стран Запада о вывозе дипломатов из Украины, прекращение воздушного сообщения приведет к остановке украинской экономики. "Война началась. Но ведет ее с Украиной именно Запад. Все то, что сейчас делают в отношении нашей страны западные партнеры - рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения, - это равно мощнейшим санкциям", - заявил Вадим Рабинович.-0-