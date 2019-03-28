Мощный пожар в высотном офисном здании в Дакке: спасаясь, люди выпрыгивали из окон

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в высотном офисном здании в столице Бангладеш не менее 15 человек погибли и 68 пострадали. Об этом сообщает бангладешская газета
Пожар начался сегодня около 13.00 по местному времени. В тушении было задействовано 21 противопожарное подразделение пожарной службы и гражданской обороны Дакки, огонь был взят под контроль около 16.45. В данный момент полиция и военные совместно работают над спасением находящихся внутри здания людей, около 100 человек уже эвакуированы.
Некоторые очевидцы утверждают, что сотрудники пожарной службы прибыли на место происшествия поздно и не сразу использовали все имеющиеся у них ресурсы, из-за чего огонь вышел из-под контроля. Люди, оказавшиеся в огненной ловушке, были вынуждены выпрыгивать из окон горящего здания.
Пострадавшие госпитализированы. Семь погибших уже опознаны.
Причина пожара пока неизвестна, для расследования создан специальный комитет.-0-
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