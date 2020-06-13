Мутация может сделать коронавирус более заразным - ученые

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мутация может сделать коронавирус более заразным. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского института Скриппса во Флориде (США), сообщает CNN.

Ученые обеспокоены тем, что новый коронавирус мутировал и ему стало легче заражать людей. Как отмечают исследователи, мутация влияет на остроконечный белок - структуру снаружи вируса, которую он использует для проникновения в клетки. Если предположение подтвердится, это будет первый случай, когда кто-то продемонстрирует, что изменения в вирусе имеют значение для пандемии.

Возможно, полученные данные объясняют легкое распространение коронавируса по всей Америке, отметил в комментарии CNN вирусолог, председатель научного центра Access Health International Уильям Хезелтайн. По его мнению, проведенные исследования важны, поскольку показывают, что вирус может измениться в свою пользу и, возможно, в пользу человека.-0-