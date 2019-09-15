Муж и мать Анастасии Заворотнюк срочно приехали в клинику

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мама вечером 14 сентября срочно приехали в больницу, сообщает российский телевизионный Пятый канал . Родственники актрисы, у которой, по сообщениям, четвертая стадия рака головного мозга, были очень взволнованы.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" введена в состояние медикаментозной комы.

Накануне она поступила в тяжелом состоянии в одну из московских больниц. По некоторой информации, у нее произошел отек мозга, также у нее началось воспаление легких. Медики приняли решение ввести ее в медикаментозную кому, чтобы помочь организму хоть как-то справиться.

Продюсер Андрей Разин заявил, что был в больнице у актрисы, и врачи не пускают к ней никого, кроме мужа. Что касается прогнозов, то они дают ей несколько дней. Официального заявления от семьи пока не поступало.-0-