Мужчина с ножом напал на прохожих в Вене, пострадали 4 человека

Фото Global Look Press
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Психически нездоровый мужчина атаковал с ножом прохожих на улице в Вене, четверо пострадали. Австрийское агентство печати опубликовало сообщение о происшествии со ссылкой на полицию.
Следователи исключили политический или религиозный мотив в действиях преступника (сегодня в Австрии национальный праздник - день принятия закона о постоянном нейтралитете республики после Второй мировой войны).
Ножевые ранения получили четыре человека. Жизни пострадавших ничего не угрожает.-0-