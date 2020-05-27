Мужчина устроил стрельбу на предприятии во Франции, погибли три человека

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина открыл стрельбу на предприятии во французской коммуне Сен-Варан, расположенной в департаменте Де-Севр на западе страны, убив трех человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как уточняют источники, мужчина во время рабочего совещания ворвался в помещение и открыл огонь. В результате трагедии убиты три человека и один ранен. После нападения мужчина предпринял попытку самоубийства.

Пока неизвестно, является ли злоумышленник сотрудником компании. Название компании не указывается, однако сообщается, что она занимается добычей мрамора.-0-