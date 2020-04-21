МВФ и региональные фонды будут содействовать пострадавшим от пандемии странам

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд и региональные организации условились совместно работать для содействия странам, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы видеоконференции, которую провела директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

В видеоконференции, в частности, участвовали представители Арабского валютного фонда, Центра макроэкономических исследований стран АСЕАН+3 (AMRO), Евразийского фонда стабилизации и развития, Латиноамериканского резервного фонда, Еврокомиссии и "двадцатки".

"МВФ и региональные организации совместно выступают за реагирование на глобальные вызовы в связи с влиянием вспышки COVID-19. Мы внимательно отслеживаем ситуацию в контексте необходимости решительных мер в данных исключительных и неясных условиях, - говорится в распространенном по итогам консультаций заявлении. - Отмечена важность поддержки наиболее пострадавших от влияния кризиса слоев населения и стран".

В МВФ отметили, что региональные организации поддерживают свои страны через кредитование, корректировку существующей политики и инструментов. "Региональные фонды помощи тесно сотрудничают с представительствами МВФ по обмену информацией и опытом, которые необходимы для срочного разрешения финансовых нужд стран", - отмечается в сообщении.-0-