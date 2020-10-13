МВФ: мировой ВВП упадет почти на 4,4% в 2020 году, но вырастет на 5,2% в 2021-м

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой июньский прогноз по мировому ВВП - как ожидается, он упадет на 4,4% в текущем году, но восстановится и вырастет на 5,2% в следующем. Об этом говорится в опубликованном октябрьском докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, сообщает РБК.

При этом ранее МВФ прогнозировал падение мирового ВВП в 2020 году на 4,9%, а в 2021-м ожидался рост на 5,4%.

Находящаяся в глубокой рецессии мировая экономика, отмечают авторы доклада, только начинает восстанавливаться после серьезного падения в апреле нынешнего года. При этом в условиях продолжающегося распространения COVID-19 многие страны вновь возобновляют сдерживающие распространение коронавируса экономические меры. Из-за этого возврат мировой экономики к уровням активности, существовавшим до пандемии, будет более долгим, чем прогнозировалось ранее.

Пересмотр отражает более высокие, чем ожидалось, темпы роста ВВП во втором квартале - главным образом в странах с развитой экономикой, где экономическая активность начала улучшаться быстрее после того, как в мае и июне были сокращены масштабы ограничений. Также прогноз учитывает высокие показатели более активного восстановления в третьем квартале, сообщает ТАСС. Как ожидают авторы работы, прогнозы экономического роста предполагают значительное снижение загрузки производственных мощностей и повышение уровня безработицы в этом году и 2021-м как в развитых странах, так и в странах с формирующейся рыночной экономикой.

В опубликованном на сайте фонда блоге главный экономист МВФ Гита Гопинат заявила, что нынешний кризис еще далек от завершения. "Уровень занятости остается значительно ниже показателей до пандемии, и рынок труда стал более поляризованным, сильнее пострадали работники с низкими доходами, молодежь и женщины. Бедные становятся еще беднее, и в этом году ожидается, что около 90 млн человек окажутся в крайней нищете. Выход из этого бедственного положения, вероятно, будет долгим, неравномерным и весьма неопределенным", - считает она. "Вирус возрождается, восстанавливаются и локальные карантинные меры. Если ситуация обострится, а перспективы лечения и вакцин ухудшатся, ущерб для экономической активности будет серьезным и, вероятно, усилится серьезными потрясениями на финансовом рынке. Растущие торговые и инвестиционные ограничения, а также усиливающаяся геополитическая неопределенность могут нанести ущерб процессу восстановления", - считает главный экономист МВФ.

По мнению Гиты Гопинат, широкая доступность тестов на коронавирус, лекарств и вакцины от него, а также дополнительные стимулы со стороны государств могут значительно улучшить глобальную экономическую ситуацию. Она призвала к более активному международному сотрудничеству с целью преодоления кризиса. Так, в случае значительного роста масштабов предоставления лечения и вакцинации МВФ прогнозирует совокупное увеличение глобального дохода почти на $9 трлн к концу 2025 года с учетом повышения доходов во всех странах и сокращения разницы в доходах.-0-