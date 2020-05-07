МВФ одобрил заявки на получение помощи от 50 стран для борьбы с коронавирусом

7 мая, Вашингтон /БЕЛТА - ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запросы от 50 стран на общую сумму в $18 млрд помощи для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил сегодня на брифинге официальный представитель фонда Джерри Райс.

"Исполнительный совет МВФ рассматривает заявки рекордными темпами. По состоянию на вчерашний день он одобрил запросы от 50 стран на $18 млрд", - сказал представитель фонда. Он добавил, что фонд намерен в кратчайшие сроки рассмотреть заявки на предоставление помощи еще более чем от 50 стран.

Средства для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса МВФ выделяет в рамках специального механизма, позволяющего изучить запрос в ускоренном порядке. Средства представляются без выполнения странами определенных условий, которые обычно требует МВФ, при этом фонд работает над обеспечением прозрачности и мерами по предупреждению коррупции в этом вопросе.

По словам Джерри Райса, организация также разрешила 25 беднейшим странам приостановить выплаты по долговым обязательствам.-0-