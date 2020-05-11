МВФ: пандемия коронавируса усугубит проблему неравенства в мире

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия нового коронавируса приведет к дальнейшему ухудшению ситуации вокруг неравенства в обществе, цитирует ТАСС опубликованное на сайте Международного валютного фонда (МВФ) сообщение.

"Пандемия COVID-19 приведет к усугублению проблемы неравенства, отчасти из-за его несоразмерного воздействия на низкоквалифицированных работников", - отмечается в документе. Эксперты изучили последствия эпидемий XXI столетия и пришли к выводу, что нынешняя пандемия может привести "к неравенству в доходах и ухудшению перспектив трудоустройства тех, кто имеет лишь начальное образование". На занятость людей с более высоким уровнем образования пандемия, скорее всего, повлияет несильно.

МВФ призвал власти стран уделять особое внимание наименее обеспеченным слоям общества, предоставлять этой уязвимой категории граждан в первую очередь отпуска по болезни, пособия по безработице, льготы в области медицинского обеспечения. Среди рекомендаций также расширение систем социальной помощи, введение новых трансфертов, стимулирование программ общественных работ для предоставления возможностей трудоустройства, прогрессивные налоговые меры.

В МВФ напомнили, что "в настоящее время вызванный COVID-19 кризис считается самым серьезным экономическим бедствием со времен Великой депрессии".-0-