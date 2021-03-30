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30 марта 2021, 21:00

МВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2021-2022 годы

Фото Reuters
Фото Reuters

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный валютный фонд улучшил прогноз глобального экономического роста на 2021-2022 годы после прошлогоднего сокращения на 3,5%, однако финансовые условия остаются крайне неопределенными, заявила во вторник глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию "Голоса Америки".

По словам Кристалины Георгиевой, мировая экономика стала чувствовать себя увереннее после того, как правительства потратили около $16 трлн на фискальные меры по сдерживанию пандемии COVID-19 и смягчению ее экономического воздействия. При этом наблюдается большой разброс показателей по регионам и странам и даже внутри стран.

"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности, - сказала она, выступая в Совете по международным отношениям в преддверии публикации обновленного отчета МВФ о перспективах развития мировой экономики. - Слишком многие страны отстают".

Глава МВФ отметила, что мир переживает поворотный момент, и призвала к продолжению решительных мер по восстановлению экономики, наращиванию производства, распространению вакцин и инвестированию в новые зеленые технологии и цифровую инфраструктуру.

"Это главное испытание в жизни нашего поколения, - сказала она. - То, что мы будем делать сейчас, определит то, каким будет мир после кризиса".

По словам Кристалины Георгиевой, МВФ повысит свои январские прогнозы, согласно которым рост мировой экономики составит 5,5% в 2021 году и 4,2% в 2022 году. Пересмотр связан с увеличением бюджетных расходов в США и перспективами восстановления благодаря вакцинации в других странах с развитой экономикой.

Обновленные прогнозы будут представлены на следующей неделе.

Болгарский экономист также отметила, что основными двигателями восстановления являются США и Китай. При этом в странах с развитой экономикой совокупная потеря дохода на душу населения составляет 11% по сравнению с докризисными прогнозами, а в странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, за исключением Китая, доходы упадут на 20%.

МВФ уже предоставил 85 странам дополнительное финансирование в размере более $107 млрд и облегчил условия обслуживания долга для 29 беднейших стран. По словам Кристалины Георгиевой, в странах Африки южнее Сахары объем финансирования МВФ вырос в 13 раз по сравнению со среднегодовым уровнем за предыдущее десятилетие. Вместе с тем она подчеркнула, что странам с низкими доходами нужна дополнительная помощь.

Уверенный рост в США может помочь многим странам за счет увеличения объемов торговли, но он также может спровоцировать быстрое повышение процентных ставок, что может вызвать ужесточение финансовых условий и значительный отток капитала из развивающихся стран. По ее словам, это создаст серьезные проблемы, особенно для стран со средним уровнем дохода и большими потребностями во внешнем финансировании и высоким уровнем долга.

Кристалина Георгиева призвала власти следить за финансовыми рисками, включая завышенные оценки активов, и принимать меры для предотвращения чрезмерной финансовой нестабильности как внутри страны, так и за рубежом.

Она также отметила, что малому и среднему бизнесу требуется дополнительная поддержка, и предупредила о резком росте ожидаемых случаев банкротства в этом году на фоне сокращения государственных ссуд и грантов.-0-

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