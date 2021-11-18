Mysl Polska: пока серьезные государства решают кризис с мигрантами, Польша выпускает коллекционные банкноты

18 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Несерьезные государства занимаются несерьезными делами, а с тем хаосом, который они создали, стараются разобраться серьезные игроки. Нет ничего удивительного в том, что когда на польско-белорусской (а, следовательно, европейско-белорусской) границе сложилась патовая ситуация, они подключились к делу. Об этом в своей аналитической статье для издания Mysl Polska пишет историк, президент польского Национального фонда имени Романа Дмовского Пшемыслав Пяста. Перевод статьи публикует интернет-портал "ИноСМИ".

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил тему по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, а покидающая свой пост, но все еще пользующаяся уважением канцлер Германии Ангела Меркель поговорила с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. "Появились ли какие-нибудь решения, мы не знаем, впрочем, подобные переговоры служат другой цели: заинтересованные стороны начали ювелирную дипломатическую игру. Благодаря этому они наверняка добьются части своих политических целей", - пишет Пшемыслав Пяста.

Чем занималась тем временем Польша? "С Россией она не разговаривает, поскольку той руководит злой чекист Путин… Разумеется, мы не разговариваем и с Лукашенко, ведь, как мы знаем из центральной прессы, это ужасный диктатор. Исключительно этичная Польша не ведет сотрудничества с диктаторами, если только это не приказывают нам делать Соединенные Штаты", - отмечает автор.

Польша не поддерживает диалог "с режимом Лукашенко", считая президентом Республики Беларусь домохозяйку по профессии. К ней польские власти относятся со всей серьезностью и чествуют при каждом удобном случае. Она даже получила в подарок большой особняк в Варшаве. "Если бы Беларусь решила придерживаться принципа взаимности в двусторонних отношениях, ей бы следовало считать президентом Польской Республики Яна Збигнева Потоцкого (самопровозглашенный президент, считающий себя законным преемником польского правительства в изгнании. - Прим. "ИноСМИ")", - пишет Пшемыслав Пяста.

Польша все же не сидит сложа руки. Национальный банк, например, собирается выпустить коллекционную банкноту в честь победы польских пограничников над группой особо неприятных иммигрантов. Эта виктория, по всей видимости, превосходит по своему блеску триумф в Хотинской битве 1673 года, годовщину которой поляки недавно отмечали, поскольку та специальной банкноты не удостоилась.

"Непослушный ребенок увлечен играми в песочнице, поэтому серьезным игрокам пришлось взвалить на себя груз управления действительностью. Хорошо, что у нас есть канал TVP, который объяснит нам постфактум, какие огромные заслуги в решении нашей проблемы принадлежат президенту Дуде, премьеру Моравецкому и министру Сасину. Ну и, конечно, у нас еще останется от всего этого красивейшая коллекционная банкнота", - резюмирует Пшемыслав Пяста.-0-