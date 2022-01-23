На акции протеста в Брюсселе произошли столкновения демонстрантов с полицией

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столкновения с представителями сил правопорядка произошли на акции протеста против санитарных ограничений в Европейском квартале Брюсселя, полиция применила водометы и слезоточивый газ, сообщает ТАСС.
Несколько сотен манифестантов, отделившихся от основной колонны, попытались прорвать полицейское оцепление около здания Европейской полиции, начали бросать в полицейских петарды и бутылки. Полиция отогнала группу протестующих, применив водометы и слезоточивый газ.
По словам стражей порядка, в ходе столкновений задержаны до 10 человек.-0-