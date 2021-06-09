На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продана золотая монета за рекордные $18,9 млн

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке была продана золотая монета США 1933 года за рекордную цену - $18,9 млн, сообщает ВВС.

"Двойной орел" номинальной стоимостью $20 был последней золотой монетой, выпущенной для предполагаемого обращения в Америке, но он так и не вошел в оборот, потому что действующий тогда президент Франклин Рузвельт отказался от золотомонетного стандарта, чтобы вывести страну из "Великой депрессии".

В то время большинство монет было переплавлено, за исключением одной, которую продали 8 июня. Некоторое время она принадлежала королю Египта Фаруку, а затем была изъята в ходе проведения спецоперации спецслужбами в Нью-Йорке.

"Двойной орел" имеет изображение Свободы с одной стороны и американского орла - с другой.

Ранее, в 2002 году, еще один "Двойной орел" был продан на Sotheby's за $7,59 млн. На тот момент продажа также установила рекорд, сделав монету самой дорогой в мире.-0-