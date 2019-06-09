На автовокзале Уфы мужчина стрелял из охотничьего ружья

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще один ранен в результате стрельбы на автовокзале в центре Уфы. Об этом сообщает 9 июня ТАСС.

В полицию Уфы поступило сообщение, что около Южного автовокзала мужчина стрелял в машину Lada Priora. Погиб водитель Lada 1994 года рождения, женщина-пассажир 1995 года рождения ранена.

Следственно-оперативной группой задержан подозреваемый - житель Уфимского района 1994 года рождения, у него изъято охотничье ружье. Предварительная причина инцидента - бытовой скандал.-0-