На автовокзале Уфы мужчина стрелял из охотничьего ружья

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, еще один ранен в результате стрельбы на автовокзале в центре Уфы. Об этом сообщает 9 июня ТАСС.
В полицию Уфы поступило сообщение, что около Южного автовокзала мужчина стрелял в машину Lada Priora. Погиб водитель Lada 1994 года рождения, женщина-пассажир 1995 года рождения ранена.
Следственно-оперативной группой задержан подозреваемый - житель Уфимского района 1994 года рождения, у него изъято охотничье ружье. Предварительная причина инцидента - бытовой скандал.-0-
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