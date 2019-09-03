На Багамах пять человек погибли из-за урагана "Дориан"

3 сентября, Нью-Йорк /БЕЛТА - ТАСС/. Не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана "Дориан". Об этом сообщает агентство Associated Press , ссылаясь на премьер-министра Содружества Багамских Островов Хьюберта Минниса.

Жертвами стихии на островах Абако на севере архипелага стали к настоящему моменту не менее пяти человек, сообщил премьер. Ранее местная газета Bahamas Press сообщила, что из-за "Дориана" также на островах Абако погиб семилетний мальчик. 28 августа агентство EFE сообщило, что жертвой стихии в Пуэрто-Рико стал пожилой мужчина.

По данным на 17.00 по времени восточного побережья США, эпицентр урагана находился в 170 км к востоку от Палм-Бич (штат Флорида) и не смещался. По оценкам метеорологов, скорость ветра в порывах достигает 63,8 м/с.

Утром 3 сентября ураган, сила которого сейчас достигла 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона, должен, по оценкам экспертов, приблизиться к побережью американского штата Флорида.-0-