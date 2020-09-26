На байкерском слете в США произошла перестрелка

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и семеро получили ранения в результате перестрелки, которая произошла на слете байкеров в городе Ватерлоо, штат Айова в США, сообщает Associated Press.

На слете присутствовало около 100 человек. Стрельбу услышали находившиеся неподалеку офицеры полиции, однако стрелявшие скрылись с места происшествия до их появления.

Огнестрельные ранения в результате инцидента получили восемь человек, один из них позже скончался. Еще четверо участников слета были травмированы разбитым стеклом.

Следователи устанавливают личности стрелявших. Пока по данному делу никто не задержан. Неизвестно также, сколько человек участвовало перестрелке.-0-