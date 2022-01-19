В Байконуре сохраняется повышенный уровень террористической опасности

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенный уровень террористической опасности в Байконуре продлен до 3 февраля из-за информации о возникновении угрозы теракта. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации города, передает ТАСС.

"В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершению председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации К.Д.Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного (синего) уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12.00 19 января 2022 года до 12.00 3 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Ранее администрация города Байконур на фоне массовых протестов в Казахстане ввела повышенный (синий) уровень террористической опасности, который действовал с 7 по 19 января. В городе были введены временные ограничения, в том числе на передвижение по городу в ночное время и продажу алкоголя. В администрации города призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам.-0-