На Дальнем Востоке горят леса на площади более 500 га

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА-ТАСС/. Сотрудники лесопожарных подразделений за прошедшие сутки потушили на территории России 17 лесных пожаров на площади 963 га. На Дальнем Востоке продолжают гореть леса в 14 местах общей площадью 522 га, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 17 лесных пожаров на площади 936 га. Продолжаются 14 лесных пожаров на площади 522 га, - говорится в сообщении ведомства. Все они зафиксированы в регионах Дальнего Востока.

На тушении задействованы 304 человека и 68 единиц техники. Особый противопожарный режим действует в трех субъектах РФ: в одном районе Краснодарского края, в 27 районах Забайкальского края и в 15 районах Амурской области.-0-