27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Европу обрушился ураган "Белла". Во Франции без электричества остались более 12 тыс. домов, сообщает издание Le Monde.

Больше всего пострадали домохозяйства в Бретани и Нормандии. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение к вечеру воскресенья.

Метеослужба описывает "Беллу" как "классический зимний шторм, который может происходить несколько раз в год".

Последствия урагана также ощутила на себе и Великобритания, где проливные дожди спровоцировали наводнения. По информации BBC, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, операторы поездов сообщали о задержках составов на юге страны.

Порты Дувр в Великобритании и Кале во Франции предупредили, что погода повлияет на пересечение пролива Ла-Манш: сильный ветер и плохая видимость приводят к риску задержек.

Ураган также затронул Ирландию.-0-