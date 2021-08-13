На ферме по разведению норок в Испании произошла вспышка коронавируса

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти испанского автономного сообщества Галисия заявили о вспышке коронавируса на ферме по разведению норок. Об этом говорится в распространенном сегодня пресс-релизе регионального правительства, сообщает ТАСС.По его информации, власти уведомили Кабмин о существовании очага заражения коронавирусом. Ферма расположена в населенном пункте Абегондо. В этом хозяйстве содержатся 8760 норок, у трех из них была обнаружена инфекция, уточнило правительство региона.Заражение животных в норковых хозяйствах было обнаружено ранее в ряде стран. Власти Дании решили уничтожить на зверофермах всех норок из-за опасности передачи мутировавшего коронавируса от этих животных людям. О случаях заболевания норок сообщали власти Греции, Италии, Финляндии, Швеции. Информация об этом поступала также из Польши и Литвы.Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.-0-