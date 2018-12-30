На Филиппинах во время шторма погибли 22 человека

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Филиппинских островах в результате шторма погибли не менее 22 человек. Об этом сообщает агентство AFP.

"В воскресенье от шторма, обрушившегося в выходные на центральные филиппинские острова, погибли 22 человека", - говорится в сообщении. В районе Бикол погибли, по меньшей мере, 16 человек, и шесть человек погибли в Восточных Висаях.

"Большинство районов все еще находится под водой. Мы отправляем военных и резиновые лодки для спасения семей. В некоторых районах наводнения достигли крыш домов", - заявил глава отдела гражданской обороны региона Бикол.-0-