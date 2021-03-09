На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Гавайев объявили эвакуацию из-за неминуемой угрозы прорыва дамбы Каупакалуа в округе Мауи, сообщает CNN.

Отмечается, что вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных жителей. В настоящее время в округе закрыты все парки, также перекрыта автотрасса в районе Хайку.

"Власти готовы предоставить помощь округу Мауи, поскольку люди, живущие ниже по течению от плотины Каупакулуа, сегодня вынуждены экстренно эвакуироваться. Призываю местных жителей держаться подальше от этих мест и следить за обновлениями местных СМИ, пока опасность не минует", - сказал в своем заявлении губернатор Гавайев Дэвид Айдж.

Местная метеорологическая служба сообщила о неминуемой угрозе разрушения дамбы, которое повлечет за собой опасное для жизни наводнение и значительный ущерб имуществу в районах, которые находятся ниже по течению от дамбы.-0-