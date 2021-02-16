На юге Польши могут вернуть карантинные ограничения из-за нарушений санитарных норм

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минувшие выходные в Закопане (город на юге Польши) было отмечено более 300 случаев нарушения санитарного режима. Об этом заявил пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Мариуш Цярка, сообщает "Польское радио".

"Это не были спонтанные собрания людей. Все выглядело так, как будто кто-то специально хотел показать, что его коронавирус не возьмет. Наблюдалось полное отсутствие чувства ответственности и солидарности с другими поляками, которые не чувствуют себя в безопасности и не хотят заболеть", - заявил Мариуш Цярка.

В результате в Закопане за отсутствие маски было оформлено более 100 штрафов. Пресс-секретарь Главной комендатуры полиции уточнил, что ситуация в этом городе не отражает картину во всей стране.

В Министерстве здравоохранения Польши уже заявили, что если подобные инциденты повторятся, будет поставлен вопрос о возобновлении ограничений в связи с эпидемией.

В связи с отменой в Польше ряда ограничений туристы массово направились в Закопане - курортный город у подножья гор Татры. По информации владельцев отелей, в минувшие выходные гостиницы и хостелы в Закопане были полностью забронированы. При этом, согласно рекомендациям Минздрава, гостиничные объекты могут быть заполнены только наполовину.-0-