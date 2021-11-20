На юго-востоке Индии из-за муссонных ливней погибли 17 человек

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек погибли на юго-востоке Индии из-за муссонных ливней, сообщает ТАСС.

По информации индийских СМИ, пропавшими без вести числятся около 100 человек. Ливни в штате Андхра-Прадеш идут с четверга, они вызвали наводнения, размыли дороги, затопили несколько деревень. В пострадавших районах развернута спасательная операция, в которой принимают участие экипажи вертолетов ВВС страны и подразделения сил по борьбе со стихийными бедствиями. В ряде районов штата выпало до 200 мм осадков. Власти разворачивают лагеря временного размещения пострадавших и обеспечивают население бесплатным питанием.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал оказать Андхра-Прадеш всю необходимую помощь.-0-