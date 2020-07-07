На юго-западе Японии из-за ливней без электричества остались 6,5 тыс. домов

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 6,5 тыс. домов на острове Кюсю на юго-западе Японии остались без света из-за обрывов линий электропередачи, вызванных сильными ливневыми дождями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на энергетическую компанию Kyushu Electric Power.

Отключение энергии зафиксировано преимущественно в префектурах Кумамото, Кагосима и Оита. Сейчас идут восстановительные работы.

Кроме того, в префектуре Оита вышла из берегов река Тикуго. В результате на обширной территории произошли подтопления. Из-за ливневых дождей на Кюсю перекрыто несколько скоростных автомобильных дорог, на некоторых железнодорожных ветках остановлено движение поездов.

Власти рекомендовали 64 тыс. жителей префектуры Оита покинуть дома и переместиться в эвакуационные центры из-за угрозы схода оползней и подтоплений. Рекомендации об эвакуации также получили 140 тыс. жителей города Мацуяма - административного центра префектуры Эхимэ на соседнем с Кюсю острове Сикоку.

Последствия стихии привели к гибели 52 человек, 14 числятся пропавшими без вести. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ направил в зону стихийного бедствия около 10 тыс. военнослужащих Сил самообороны, которые оказывают поддержку местным спасательным службам.-0-