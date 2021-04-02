На южной границе США в марте задержали более 171 тыс. мигрантов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На границе США и Мексики в марте текущего года было задержано более 171 тыс. мигрантов. Это рекордный показатель с 2006 года, сообщает ТАСС со ссылкой на американскую газету The Washington Post.

По данным издания, в прошлом месяце на границе были задержаны более 18 тыс. несовершеннолетних, что на 99% выше показателя по задержаниям детей-мигрантов в феврале текущего года. Кроме того, были задержаны 53 тыс. человек, которые пытались пересечь американскую границу вместе со своей семьей.-0-