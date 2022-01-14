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14 января 2022, 18:26

На компанию Meta подали иск на 2,3 млрд фунтов стерлингов

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На американскую компанию Meta в Великобритании был подан коллективный иск в суд на 2,3 млрд фунтов стерлингов (примерно $3,1 млрд) из-за обвинений в адрес принадлежащей ей платформы Facebook по поводу использования личных данных пользователей. Об этом сообщает газета The Guardian.

В ходатайстве утверждается: Meta нарушила британский закон "О конкуренции" 1998 года. В иске указывается, что компания предоставляет бесплатный доступ к своей соцсети Facebook, но при этом требует личные данные пользователей и передает их рекламодателям, получая так большую часть своих доходов. Как отмечается в документе, это можно расценить как злоупотребление доминирующим положением компании на рынке социальных сетей.

"Они эксплуатируют пользователей, забирая их личные данные, не выплачивая им должной компенсации, - сказала эксперт по правовым вопросам доктор Лиза Ловдал Гормсен, подавшая иск на компанию. - Я не думаю, что пользователи в полной мере осознают, насколько несправедливо соглашение с компанией, когда принимают ее условия".

Представитель Meta отметил: люди сами выбирают услуги компании, а также сами контролируют, какой информацией делятся на платформах Meta и с кем.

Уточняется, что по иску рассматривается использование данных 44 млн пользователей с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2019-го. В случае успеха дела размер компенсации на одного пользователя будет устанавливать суд. Сумма в 2,3 млрд фунтов стерлингов была определена как оценка ущерба, причиненного пользователям.-0-

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