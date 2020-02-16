На Коста-Рике обнаружили крупнейшую в истории страны партию кокаина

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Коста-Рики обнаружила и изъяла более 5 тонн кокаина, подготовленного к отправке в Нидерланды морским сообщением, передает Reuters.

Наркотики были спрятаны в транспортном контейнере с растениями. По информации BBC, они перевозились в 202 чемоданах, в которых поместилось в общей сложности 5048 упаковок кокаина весом по 1 кг каждый. Вся партия была произведена в Южной Америке.

Полиция арестовала 46-летнего костариканца, который привез груз с севера страны в порт Лимон. Если бы товар попал в Нидерланды, на данной партии, по предварительным оценкам, наркоторговцы могли заработать 126 миллионов евро.-0-