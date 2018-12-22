На Ленинградской АЭС навсегда остановили первый в мире энергоблок

22 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/.Ленинградская атомная станция (ЛАЭС) в ночь на 22 декабря навсегда остановила первый энергоблок РБМК-1000, который был в эксплуатации 45 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Реактор был штатно заглушен в соответствии с технологическим регламентом, энергоблок отключен от единой энергосистемы России без замечаний.

В соответствии с требованиями федеральных норм и правил остановленный блок считается находящимся в эксплуатации до момента удаления топлива - примерно до 2023 года. Потом старый блок будет демонтирован. Рассматривается возможность использования площадей ЛАЭС для новых производств, а процесса обращения с облученным графитом - для научных разработок.

С момента включения в сеть 21 декабря 1973 года первый энергоблок Ленинградской АЭС выработал 264,9 млрд кВтч электроэнергии.

После остановки первого энергоблока Ленинградская АЭС сохранит за собой статус крупнейшей АЭС России с установленной мощностью 4200 МВт. Замещение выбывающих мощностей будет проходить постепенно и незаметно для потребителей электроэнергии.

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый Бор (побратим Островца) в 80 км на запад от Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. Она была первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000. На ЛАЭС было построено четыре реактора типа РБМК-1000, их проектный срок службы изначально составлял 30 лет, но после модернизации был продлен еще на 15 лет.

В качестве замещающих мощностей на Ленинградской АЭС вводятся блоки самого современного в мире поколения "три плюс" с реактором ВВЭР-1200. Первый блок уже построен, ведется строительство второго.-0-