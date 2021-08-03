На литовском полигоне произошли волнения: мигрантов разгоняли водой и слезоточивым газом

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве в палаточном лагере для мигрантов на Руднинкайском полигоне произошли беспорядки, сообщает Delfi.

По данным МВД Литвы, мигранты взбунтовались из-за промокших палаток. Собравшиеся у ограждающего лагерь забора мужчины также высказали недовольство в связи с условиями жизни в лагере и требовали, чтобы их выпустили.

"Евросоюз должен видеть, что мы живем здесь, как скот. Я покинул свою страну ради лучшей жизни. Но у меня на родине было гораздо лучше, чем здесь", - заявил один из мигрантов.

Мигранты критиковали и еду. По их словам, им дают воду странного цвета, а один человек накануне отравился пищей и ждал помощи врачей шесть часов. "Они улыбаются, а я плачу. Где права человека?" - заявил один из жителей лагеря.

Мигранты повесили над забором несколько плакатов. На них - требование свободы и обеспечения прав человека.

В итоге сотрудники Службы общественной безопасности (СОБ) Литвы начали разгон собравшихся у забора мигрантов с помощью воды из брандспойта и слезоточивого газа. Мигранты, прикрываясь одеждой, немного отошли от забора. После этого сотрудники СОБ открыли ворота и вывели с территории двух человек. Одного увели к карете скорой помощи.

На полигоне Руднинкай в палаточном лагере планируют поселить 800 мигрантов. На данный момент здесь находится 380 человек.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. В этом году литовскую границу перешли почти 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это число в 40 с лишним раз превышает число мигрантов за весь 2020 год.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте прогнозирует, что до конца года в Литве может оказаться 10 тыс. нелегальных мигрантов. "Сначала мы рассчитывали, что будет около 8 тыс. человек, незаконно прибывающих в Литву, но теперь мы видим, что до конца года это число может быть заметно больше - до 10 тыс. В следующем году может быть еще 5 тыс.", - сказала министр.

В свою очередь глава Департамента миграции страны Эвелина Гудзинскайте сообщила, что литовские пограничники и сотрудники миграционных ведомств будут предлагать деньги нелегальным мигрантам, желающим вернуться домой, чтобы таким образом ускорить их реадмиссию. Точные суммы, которые будут предлагаться мигрантам, еще не ясны. Также неясно, будут ли они выплачиваться из европейских или же из национальных средств.-0-