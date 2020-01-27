На лодочной станции в Алабаме произошел пожар, есть погибшие

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Скоттсборо (штат Алабама, США) произошел мощный пожар на лодочной станции. В полиции подтвердили гибель людей, сообщает Associated Press.

Пожар вспыхнул ранним утром по местному времени 27 января. Огнем уничтожены по меньшей мере 35 лодок, которые были пришвартованы в парке округа Джексон. Большинство сгоревших судов были плавучими домами.

Начальник пожарной охраны Скоттсборо Джин Неклаус не назвал точное число погибших. Он рассказал, что в больницы госпитализированы семь пострадавших, еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Агентство по чрезвычайным ситуациям округа Джексон сообщает, что в настоящее время на суше и на воде проводятся пожарные и спасательные операции.-0-