На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека", - сказал собеседник агентства. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.

Сейчас поисковые работы продолжаются. Они осложнены штормом.

Пассажирский самолет Ан-26, принадлежавший компании "Камчатское авиапредприятие" и выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский - Палана, потерпел крушение днем 6 июля. Обломки самолета, по данным МЧС, были обнаружены в 3,8 км от аэропорта Паланы. По одной из версий, причиной крушения могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости.-0-