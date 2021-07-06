Следствие рассматривает три версии крушения Ан-26 на Камчатке

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие рассматривает три версии катастрофы пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, среди них погодные условия и ошибка экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

"В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования", - говорится в сообщении.

По данным СК, на борту самолета находились 6 членов экипажа и 22 пассажира. "По предварительной информации обломки воздушного судна обнаружены севернее аэродрома Палана", - сообщили в ведомстве.

Следственная группа выехала на место происшествия, изъяты образцы топлива, в компании-эксплуатанте изъята полетная и эксплуатационная документация, задание на полет. Продолжаются допросы свидетелей случившегося.

Как сообщили в экстренных службах, по предварительной информации причиной крушения стала ошибка экипажа в условиях плохой видимости. Самолет врезался в скалу, его обломки упали в Охотское море. По информации экстренных служб, экипаж не сообщал о неполадках на борту, перед вылетом самолет был технически исправен.-0-