На МКС обнаружена трещина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты обнаружили трещину на Международной космической станции (МКС) и подозревают о наличии еще одной, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

"Пока нашли одну и под подозрением еще одно место, где есть какая-то негерметичность. Мы должны привезти на грузовом корабле мощный микроскоп и исследовать с его помощью это место. Но пока абсолютной уверенности нет", - сказал Владимир Соловьев.

Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны. "Эта негерметичность такая, как если бы вы просверлили корпус сверлом диаметром 0,2 мм. Думаю, в быту и сверл таких нет. Что касается потерь: наше давление 750 мм ртутного столба, а вследствие этой якобы негерметичности теряем 0,3-0,4 мм ртутного столба в сутки", - пояснил руководитель полета РС МКС и пояснил, что минимальная аварийная разгерметизация начинается с цифры 0,5-1 мм падения за минуту.

"Конечно, занимаемся этим вопросом, четко понимаем, что эти места у нас под вопросом. Они негерметичны. Понимаем, что могут быть какие-то другие места, но никакого ужаса тут нет, это я могу сказать совершенно ответственно как руководитель полета", - заверил Владимир Соловьев.

Утром 15 октября 2020 года экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже космонавт Сергей Рыжиков уточнил размеры трещины - около 4,5 см.

В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос, но не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

18 декабря во время переговоров с МКС специалист Центра управления полетами сообщил о возможном новом месте утечки воздуха в переходной камере в модуле "Звезда", добавив, что не понимает, из какой именно части камеры уходит воздух.-0-