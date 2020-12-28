На Мозамбик идет тропический циклон "Чалан"

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Чалан" обрушится на восточное побережье Мозамбика в районе города Бейра и, как ожидается, затронет более 4 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента республики Филипе Ньюси.

"Воздействие "Чалана", включая шквалистые ветры и возможные наводнения, рискуют ощутить на себе более 4 млн мозамбикцев, - цитирует главу государства газета O País. - Тем, кто проживает в зонах риска, лучше временно уехать из них, чтобы избежать повторения событий, которые сопровождали весной 2019 года циклон "Идай".

Циклон "Идай", обрушившийся на Мозамбик, привел к гибели более 630 человек, нанес материальный ущерб, измеряемый миллиардами долларов. Сейчас сформировавшийся 24 декабря к востоку от острова Мадагаскар циклон "Чалан" повторяет его траекторию. Скорость ветра в эпицентре "Чалана" достигает 25 м/с.-0-