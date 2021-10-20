На острове Ла-Пальма произошло самое сильное землетрясение с начала извержения вулкана

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь на среду на острове Ла-Пальма - это самое сильное с начала извержения вулкана. Об этом сообщил в Twitter Национальный географический институт.

Землетрясение произошло в районе муниципалитета Вилья-де-Масо, очаг залегал на глубине 39 км.

Как сообщает ТАСС, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Из соображений безопасности были эвакуированы около 7 тыс. человек. Пока никто не пострадал. Сейчас лава в общей сложности распространилась на площади около 800 га, почти 2 тыс. зданий было разрушено.

Ранее лавовый поток достиг океана, что привело к выбросам опасных газов. Не исключается, что в скором времени еще один поток достигнет побережья.-0-