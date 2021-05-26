На пляжах Великобритании обнаружена почти тонна кокаина

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании в графстве Сассекс на двух пляжах обнаружена почти тонна кокаина стоимостью 80 млн фунтов стерлингов ($113,37 млн), сообщает издание Telegraf.
Две партии наркотиков были обнаружены местными жителями. Они были завернуты в водонепроницаемую упаковку и привязаны к спасательным жилетам. Предполагается, что общий вес кокаина составляет около 960 кг.
"Тот факт, что партии были обнаружены относительно близко друг к другу в течение нескольких часов, говорит о том, что мы получили все, но мы не можем быть уверены, что там больше ничего не плавает", - отметил сотрудник правоохранительных органов. Он добавил, что наркотики, скорее всего, поступили из Южной Америки и были предназначены для британского рынка.
В 2017 году произошел аналогичный случай. Были обнаружены две партии кокаина, которые выбросило на пляжи Норфолка. Общий вес тогда составлял около 360 кг. -0-