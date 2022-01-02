На премьер-министра Гаити было совершено покушение

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные совершили неудачное покушение на жизнь премьер-министра Гаити Ариэля Анри, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал teleSUR.

Инцидент произошел во время празднований 218-летней годовщины независимости республики в городе Гонаив на севере страны.

По информации телеканала, после выхода Анри из храма, где проходила служба по случаю праздника, поблизости раздалось несколько выстрелов. Охрана сразу отвела премьер-министра в безопасное место, он не пострадал.

В результате перестрелки как минимум один человек погиб и несколько получили ранения. Многие торжественные мероприятия были отменены.-0-