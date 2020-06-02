На рынке в Одессе произошла перестрелка, есть раненые

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На рынке в Одессе неизвестные устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Главного управления национальной полиции (ГУНП) Одесской области.

Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и выстрелили несколько раз в сторону сотрудников. В результате ранения получили двое мужчин.

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается медицинская помощь.

По информации полиции, злоумышленники скрылись на автомобилях.

На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства инцидента и лица, причастные к стрельбе.-0-